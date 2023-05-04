Зникла на 5 днів: дівчинка з Чугуївщини втекла в Харків до друга із соцмереж

Правоохоронці знайшли 15-річну дівчинку із села Зарожне Чугуївського району Харківської області, про зникнення якої заявила на п’ятий день її мати.

Дівчинка пішла з дому 29 квітня, сказавши матері, що ночуватиме у подруги. Однак дитина не повернулася, і на п’ятий день жінка звернулася до правоохоронців, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Дівчинку знайшли за кілька годин. Вона була у Харкові, у хлопця, з яким познайомилася у соцмережах.

“Вони переписувалися і він запросив її в гості. Дівчина погодилася та втекла з дому. Втікачку поліцейські доправили додому, передали батькам і провели профілактичну бесіду з родиною”, – розповіли в поліції.