Зникла на 5 днів: дівчинка з Чугуївщини втекла в Харків до друга із соцмереж
Правоохоронці знайшли 15-річну дівчинку із села Зарожне Чугуївського району Харківської області, про зникнення якої заявила на п’ятий день її мати.
Дівчинка пішла з дому 29 квітня, сказавши матері, що ночуватиме у подруги. Однак дитина не повернулася, і на п’ятий день жінка звернулася до правоохоронців, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Дівчинку знайшли за кілька годин. Вона була у Харкові, у хлопця, з яким познайомилася у соцмережах.
“Вони переписувалися і він запросив її в гості. Дівчина погодилася та втекла з дому. Втікачку поліцейські доправили додому, передали батькам і провели профілактичну бесіду з родиною”, – розповіли в поліції.
Читайте також: Гуляла в торговельному центрі: у Харкові поліція всю ніч шукала дівчинку
Новини за темою:
Ви читали новину: «Зникла на 5 днів: дівчинка з Чугуївщини втекла в Харків до друга із соцмереж»; з категорії на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2023 в 22:35;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці знайшли 15-річну дівчинку із села Зарожне Чугуївського району Харківської області, про зникнення якої заявила на п’ятий день її мати.".