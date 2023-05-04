Live
  • Четвер 04.05.2023
    • Харків
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.37
    • 🟢

Зникла на 5 днів: дівчинка з Чугуївщини втекла в Харків до друга із соцмереж

22:35   04.05.2023
Олена Нагорна
Зникла на 5 днів: дівчинка з Чугуївщини втекла в Харків до друга із соцмереж

Правоохоронці знайшли 15-річну дівчинку із села Зарожне Чугуївського району Харківської області, про зникнення якої заявила на п’ятий день її мати.

Дівчинка пішла з дому 29 квітня, сказавши матері, що ночуватиме у подруги. Однак дитина не повернулася, і на п’ятий день жінка звернулася до правоохоронців, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Дівчинку знайшли за кілька годин. Вона була у Харкові, у хлопця, з яким познайомилася у соцмережах.

“Вони переписувалися і він запросив її в гості. Дівчина погодилася та втекла з дому. Втікачку поліцейські доправили додому, передали батькам і провели профілактичну бесіду з родиною”, – розповіли в поліції.

Читайте також: Гуляла в торговельному центрі: у Харкові поліція всю ніч шукала дівчинку

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

22:08
Де побачити спалену техніку РФ: у Харкові відкрили одразу дві виставки (фото)
21:22
На Харківщині активно створюють нові сім’ї: у квітні – 800 шлюбів (фото)
20:42
Міст під Чугуєвом відбудували: доїхати до Печенігів стало простіше (фото)
20:09
Обстановка в Бахмуті надважка – командир харківської 127-ї бригади ТрО
19:01
У Харкові встановлять 31 сучасну пересувну котельну установку для обігріву

  • Категорії: Без категорії; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Зникла на 5 днів: дівчинка з Чугуївщини втекла в Харків до друга із соцмереж»; з категорії на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2023 в 22:35;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці знайшли 15-річну дівчинку із села Зарожне Чугуївського району Харківської області, про зникнення якої заявила на п’ятий день її мати.".