Село под Харьковом попало под обстрел: есть разрушения — ГСЧС

ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщило об обстреле села Липцы Харьковского района.

«Дважды спасатели Харьковского района выезжали на выяснение последствий вражеского террора в отношении мирных населенных пунктов. Под обстрелы попало с. Липцы. Проверками зафиксированы повреждения частного дома и хозпостройки», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожаров, вызванных обстрелами, за сутки на Харьковщине не зафиксировали.

В ГСЧС также напомнили о трагическом ЧП, которое случилось 3 мая в Барвенковской громаде. Там на мине подорвался трактор. 58-летний террорист получил многочисленные телесные повреждения. Он в больнице.

За сутки пиротехники изъяли на Харьковщине 298 взрывоопасных предметов, однако минная опасность остается высокой.