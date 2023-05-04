Село под Харьковом попало под обстрел: есть разрушения — ГСЧС
ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщило об обстреле села Липцы Харьковского района.
«Дважды спасатели Харьковского района выезжали на выяснение последствий вражеского террора в отношении мирных населенных пунктов. Под обстрелы попало с. Липцы. Проверками зафиксированы повреждения частного дома и хозпостройки», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Пожаров, вызванных обстрелами, за сутки на Харьковщине не зафиксировали.
Читайте также: Пытались отомстить: ночью над Украиной сбили 18 «Шахедов» с «приветами» из РФ
В ГСЧС также напомнили о трагическом ЧП, которое случилось 3 мая в Барвенковской громаде. Там на мине подорвался трактор. 58-летний террорист получил многочисленные телесные повреждения. Он в больнице.
За сутки пиротехники изъяли на Харьковщине 298 взрывоопасных предметов, однако минная опасность остается высокой.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Село под Харьковом попало под обстрел: есть разрушения — ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 4 мая 2023 в 08:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщило об обстреле села Липцы Харьковского района".