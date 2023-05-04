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Село под Харьковом попало под обстрел: есть разрушения — ГСЧС

Происшествия 08:10   04.05.2023
Оксана Горун
Село под Харьковом попало под обстрел: есть разрушения — ГСЧС Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщило об обстреле села Липцы Харьковского района.

«Дважды спасатели Харьковского района выезжали на выяснение последствий вражеского террора в отношении мирных населенных пунктов. Под обстрелы попало с. Липцы. Проверками зафиксированы повреждения частного дома и хозпостройки», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожаров, вызванных обстрелами, за сутки на Харьковщине не зафиксировали.

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В ГСЧС также напомнили о трагическом ЧП, которое случилось 3 мая в Барвенковской громаде. Там на мине подорвался трактор. 58-летний террорист получил многочисленные телесные повреждения. Он в больнице.

За сутки пиротехники изъяли на Харьковщине 298 взрывоопасных предметов, однако минная опасность остается высокой.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 мая 2023 в 08:10;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщило об обстреле села Липцы Харьковского района".