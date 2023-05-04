Село під Харковом потрапило під обстріл: є руйнування – ДСНС

ГУ ДСНС України в Харківській області повідомило про обстріл села Липці Харківського району.

” Двічі рятувальники Харківського району виїжджали на з’ясування наслідків ворожого терору мирних населених пунктів. Під обстріли потрапило с. Липці. Перевірками зафіксовані пошкодження приватного будинку та господарчої споруди”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожеж, викликаних обстрілами, за добу на Харківщині не зафіксували.

У ДСНС також нагадали про трагічну НП, яка сталася 3 травня у Барвінківській громаді. Там на міні підірвався трактор. 58-річний терорист зазнав численних тілесних ушкоджень. Він у лікарні.

За добу піротехніки вилучили на Харківщині 298 вибухонебезпечних предметів, проте мінна небезпека залишається високою.