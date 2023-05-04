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Село під Харковом потрапило під обстріл: є руйнування – ДСНС

Події 08:10   04.05.2023
Оксана Горун
Село під Харковом потрапило під обстріл: є руйнування – ДСНС

ГУ ДСНС України в Харківській області повідомило про обстріл села Липці Харківського району.

” Двічі рятувальники Харківського району виїжджали на з’ясування наслідків ворожого терору мирних населених пунктів. Під обстріли потрапило с. Липці. Перевірками зафіксовані пошкодження приватного будинку та господарчої споруди”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожеж, викликаних обстрілами, за добу на Харківщині не зафіксували.

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У ДСНС також нагадали про трагічну НП, яка сталася 3 травня у Барвінківській громаді. Там на міні підірвався трактор. 58-річний терорист зазнав численних тілесних ушкоджень. Він у лікарні.

За добу піротехніки вилучили на Харківщині 298 вибухонебезпечних предметів, проте мінна небезпека залишається високою.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2023 в 08:10;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ГУ ДСНС України в Харківській області повідомило про обстріл села Липці Харківського району".