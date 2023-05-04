«Ямы, которые уже невозможно проехать» — жители Харькова обратились в мэрию

Жители поселка Жуковского — одного из наиболее пострадавших от обстрелов районов Харькова — просят восстановить дороги и освещение.

Две петиции на одну и ту же тему создала на сайте горсовета жительница района Ольга Андрющенко.

«Поселок Жуковского немедленно нуждается в ремонте автодорог (ул. Астрономическая, пр. Жуковского). Есть ямы, которые уже невозможно проехать, особенно в дождливую погоду. Жители понимают тяжелое положение сейчас, но отремонтировать авто тоже очень дорого (учитывая, что у многих людей уменьшился доход, и цены выросли)», — аргументирует автор петиции свое обращение.

Она также отметила, что освещение в поселке еще не восстановили.

«Люди, возвращающиеся поздно с работы, рискуют своим здоровьем. Мы очень надеемся, что нас услышит администрация города и выполнит наши просьбы», — обратилась Андрющенко.

Во второй петиции она акцентировала внимание на состоянии дорог у домов 44а и 44в по улице Астрономической.

Напомним, чтобы петицию рассмотрело руководство Харьковского горсовета, она должна набрать 5000 голосов за 90 дней. Голосование только началось.