“Ями, які вже неможливо проїхати” – мешканці Харкова звернулися до мерії

Мешканці селища Жуковського – одного з найбільш постраждалих від обстрілів районів Харкова – просять відновити дороги та освітлення.

Дві петиції на ту саму тему створила на сайті міськради мешканка району Ольга Андрющенко.

“Селище Жуковського негайно потребує ремонту автодоріг (вул. Астрономічна, пр. Жуковського), є ями, які вже неможливо проїхати. особливо в дощову погоду. Мешканці розуміють важке становище зараз, але відремонтувати автівки теж дуже дорого (враховуючи, що у багатьох людей зменшився дохід, і ціни зросли)“, – аргументує авторка петиції своє звернення.

Вона також зазначила, що освітлення в селищі ще не відновили.

“Люди, які повертаються пізно з роботи, ризикують своїм здоров’ям. Ми дуже сподіваємося, що нас почує адміністрація міста, й виконають наші прохання”, — звернулася Андрющенко.

У другій петиції вона наголосила на стані доріг біля будинків 44а та 44в по вулиці Астрономічній.

Нагадаємо, щоб петицію розглянуло керівництво Харківської міськради, вона має набрати 5000 голосів за 90 днів. Голосування лише розпочалося.