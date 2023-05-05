На Харьковщине дроном уничтожили вражеские средства РЭБ (видео)

Бойцы подразделения «Марсель» уничтожили российские средства РЭБ.

Об этом сообщил в Telegram начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

«На Харьковщине бойцы подразделения авиаразведки «Марсель» уничтожили вражеские средства РЭБ, которыми оккупанты глушили украинские беспилотники и следили за Силами обороны», — отметил Мельник.