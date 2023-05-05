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На Харьковщине дроном уничтожили вражеские средства РЭБ (видео)

Общество 15:59   05.05.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине дроном уничтожили вражеские средства РЭБ (видео)

Бойцы подразделения «Марсель» уничтожили российские средства РЭБ.

Об этом сообщил в Telegram начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

«На Харьковщине бойцы подразделения авиаразведки «Марсель» уничтожили вражеские средства РЭБ, которыми оккупанты глушили украинские беспилотники и следили за Силами обороны», — отметил Мельник.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 мая 2023 в 15:59;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы подразделения «Марсель» уничтожили российские средства РЭБ.".