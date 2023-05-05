На Харьковщине дроном уничтожили вражеские средства РЭБ (видео)
Бойцы подразделения «Марсель» уничтожили российские средства РЭБ.
Об этом сообщил в Telegram начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.
«На Харьковщине бойцы подразделения авиаразведки «Марсель» уничтожили вражеские средства РЭБ, которыми оккупанты глушили украинские беспилотники и следили за Силами обороны», — отметил Мельник.
Читайте также: Пилоты дронов из харьковской 92-й ОМБр оставили оккупантов без «глаз» (видео)
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине дроном уничтожили вражеские средства РЭБ (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 5 мая 2023 в 15:59;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы подразделения «Марсель» уничтожили российские средства РЭБ.".