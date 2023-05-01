Пилоты дронов из харьковской 92-й ОМБр оставили оккупантов без «глаз» (видео)

Военные из роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92-й ОМБр уничтожили вражеский комплекс наблюдения «Муром».

Об этом сообщает в Telegram начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

«Наши пилоты дронов точно отработали по системе наблюдения «Муром», которую оккупанты установили на башне. Теперь оккупанты остались без «глаз» на этом участке», — отметил Мельник.

Видео: Сергей Мельник

Напомним, 28 апреля спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что на Купянско-Лиманском направлении украинские защитники избавили оккупантов от наблюдательного комплекса «Муром-М».