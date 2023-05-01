Пілоти дронів із харківської 92-ї ОМБр залишили окупантів без “очей” (відео)
Військові з роти ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92-ї ОМБр знищили ворожий комплекс спостереження “Муром”.
Про це повідомляє в Telegram начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.
“Наші пілоти дронів точно відпрацювали по системі спостереження «Муром», яку окупанти встановили на вежі. Тепер окупанти залишилися без «очей» на цій ділянці”, – зазначив Мельник.
Відео: Сергій Мельник
Нагадаємо, 28 квітня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що на Куп’янсько-Лиманському напрямку українські захисники позбавили окупантів від спостережного комплексу «Муром-М».
Новини за темою:
Ви читали новину: «Пілоти дронів із харківської 92-ї ОМБр залишили окупантів без “очей” (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2023 в 21:05;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військові з роти ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92-ї ОМБр знищили ворожий комплекс спостереження “Муром”.".