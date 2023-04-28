На Куп’янсько-Лиманському напрямку за добу знищили по 2 міномети та гармати РФ

Також ЗСУ позбавили окупантів від спостережного комплексу “Муром-М”. Про ситуацію на Куп’янсько-Лиманському напрямку повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

“Лимансько-Куп’янський напрямок залишається лідером за обстрілами різними артилерійськими системами. Це 566 обстрілів відбулося, сім боєзіткнень, 32 окупанти знищені, 82 зазнали поранень, знищено два ворожих міномети, дві гармати та спостережний комплекс “Муром-М”, – навів дані в етері “24 каналу”.

Нагадаємо, вранці Генштаб повідомив про обстріл 20 населених пунктів Харківщини. Били з артилерії та мінометів. Під ранковий ракетний удар регіон не потрапив.