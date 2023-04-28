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На Купянско-Лиманском направлении за сутки уничтожили по 2 миномета и пушки РФ

Происшествия 11:27   28.04.2023
Оксана Горун
На Купянско-Лиманском направлении за сутки уничтожили по 2 миномета и пушки РФ Фото: скрин видео

Также ВСУ избавили оккупантов от наблюдательного комплекса «Муром-М». О ситуации на Купянско-Лиманском направлении сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«Лиманско-Купянское направление остается лидером по обстрелам разными артиллерийскими системами. 566 обстрелов произошло, семь боестолкновений, 32 оккупанта уничтожены, 82 получили ранения. Уничтожены два вражеских миномета, две пушки и наблюдательный комплекс «Муром-М», — привел Череватый данные за сутки в эфире «24 канала».

Напомним, утром Генштаб сообщил об обстреле 20 населенных пунктов Харьковщины. Били из артиллерии и минометов. Под утренний ракетный удар регион не попал.

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    • Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 апреля 2023 в 11:27;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Также ВСУ избавили оккупантов от наблюдательного комплекса «Муром-М». О ситуации на Купянско-Лиманском направлении сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый".