На Купянско-Лиманском направлении за сутки уничтожили по 2 миномета и пушки РФ

Также ВСУ избавили оккупантов от наблюдательного комплекса «Муром-М». О ситуации на Купянско-Лиманском направлении сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«Лиманско-Купянское направление остается лидером по обстрелам разными артиллерийскими системами. 566 обстрелов произошло, семь боестолкновений, 32 оккупанта уничтожены, 82 получили ранения. Уничтожены два вражеских миномета, две пушки и наблюдательный комплекс «Муром-М», — привел Череватый данные за сутки в эфире «24 канала».

Напомним, утром Генштаб сообщил об обстреле 20 населенных пунктов Харьковщины. Били из артиллерии и минометов. Под утренний ракетный удар регион не попал.