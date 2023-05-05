На Харківщині дроном знищили ворожі засоби РЕБ (відео)

Бійці підрозділу «Марсель» знищили російські засоби РЕБ.

Про це повідомив в Telegram начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.

«На Харківщині бійці підрозділу аеророзвідки «Марсель» знищили ворожі засоби РЕБ, якими окупанти глушили українські безпілотники та стежили за Силами оборони», – зазначив Мельник.