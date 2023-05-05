Live
  • П’ятниця 05.05.2023
    • Харків
  •   +15°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.49
    • 🔴

На Харківщині дроном знищили ворожі засоби РЕБ (відео)

Суспільство 15:59   05.05.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині дроном знищили ворожі засоби РЕБ (відео)

Бійці підрозділу «Марсель» знищили російські засоби РЕБ.

Про це повідомив в Telegram начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.

«На Харківщині бійці підрозділу аеророзвідки «Марсель» знищили ворожі засоби РЕБ, якими окупанти глушили українські безпілотники та стежили за Силами оборони», – зазначив Мельник.

Читайте також: Пілоти дронів із харківської 92-ї ОМБр залишили окупантів без “очей” (відео)

Автор: Вікторія Яковенко

Новини за темою:

13:25
Які дороги ремонтують в Харківській області (фото)
12:48
«Полював» на HIMARS: СБУ затримала зрадника з Харківщини
11:47
З 24 лютого Харківщина прийняла 417 тис переселенців, 87 тис – з них діти
11:14
Через обстріли РФ три райони Харківщини було знеструмлено – Укренерго
15:58
10 кг пороху: у мешканця Харківщини знайшли широкий асортимент боєприпасів

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині дроном знищили ворожі засоби РЕБ (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2023 в 15:59;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці підрозділу «Марсель» знищили російські засоби РЕБ.".