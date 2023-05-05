На Харківщині дроном знищили ворожі засоби РЕБ (відео)
Бійці підрозділу «Марсель» знищили російські засоби РЕБ.
Про це повідомив в Telegram начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.
«На Харківщині бійці підрозділу аеророзвідки «Марсель» знищили ворожі засоби РЕБ, якими окупанти глушили українські безпілотники та стежили за Силами оборони», – зазначив Мельник.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2023 в 15:59;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці підрозділу «Марсель» знищили російські засоби РЕБ.".