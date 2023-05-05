С 24 февраля Харьковщина приняла 417 тыс переселенцев, 87 тыс — из них дети

Только за последний месяц в громадах Харьковщины справки ВПЛ получили еще около 7,5 тысячи человек.

Об этом сообщили в Харьковской областной военной администрации. По их данным, в общежитиях учебных заведений проживает 4100 внутренне перемещенных лиц, еще около 460 переселенцев проживают в санаторно-курортных заведениях области.

«Больше всего переселенцев удается размещать именно в общежитиях учебных заведений. Мест хватает, к тому же есть резерв. При содействии международных партнеров, обеспечиваем наших ВПЛ надлежащими условиями проживания, оказываем гуманитарную помощь», – рассказала заместитель председателя ХОВА Вита Ковальская.

Всего в области зарегистрировано 485,5 тысячи внутренне перемещенных лиц, из них 417,6 тысячи человек зарегистрировались после 24 февраля 2022 года.

Среди переселенцев в Харьковской области – 256 многодетных семей, 127 тысяч пенсионеров, 87,2 тысячи детей.

В ХОВА добавили, что с начала года выплаты ВПЛ получили 292,5 тысячи семей на общую сумму 4,2 млрд грн.