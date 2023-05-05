З 24 лютого Харківщина прийняла 417 тис переселенців, 87 тис – з них діти
Лише за останній місяць у громадах Харківщини довідки ВПО отримали ще близько 7,5 тисяч людей.
Про це повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації. За їхніми даними, наразі в гуртожитках навчальних закладів проживає 4100 внутрішньо переміщених осіб, ще близько 460 переселенців мешкають у санаторно-курортних закладах області.
«Найбільше переселенців вдається розміщувати саме в гуртожитках закладів освіти. Місць вистачає, до того ж маємо резерв. За сприяння міжнародних партнерів, забезпечуємо наших ВПО належними умовами проживання, надаємо гуманітарну допомогу», – розповіла заступниця голови ХОВА Віта Ковальська.
Загалом на обліку наразі перебувають 485,5 тисяч внутрішньо переміщених осіб, з них 417,6 тисячі людей зареєструвалися після 24 лютого 2022 року.
Серед переселенців на Харківщині – 256 багатодітних сімей, 127 тисяч пенсіонерів, 87,2 тисячі дітей.
У ХОВА додали, з початку року виплати ВПО отримали 292,5 тисячі сімей на загальну суму 4,2 млрд грн.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2023 в 11:47;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Лише за останній місяць у громадах Харківщини довідки ВПО отримали ще близько 7,5 тисяч людей.".