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З 24 лютого Харківщина прийняла 417 тис переселенців, 87 тис – з них діти

Суспільство 11:47   05.05.2023
Вікторія Яковенко
З 24 лютого Харківщина прийняла 417 тис переселенців, 87 тис – з них діти Фото: ХОВА

Лише за останній місяць у громадах Харківщини довідки ВПО отримали ще близько 7,5 тисяч людей.

Про це повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації. За їхніми даними, наразі в гуртожитках навчальних закладів проживає 4100 внутрішньо переміщених осіб, ще близько 460 переселенців мешкають у санаторно-курортних закладах області.

«Найбільше переселенців вдається розміщувати саме в гуртожитках закладів освіти. Місць вистачає, до того ж маємо резерв. За сприяння міжнародних партнерів, забезпечуємо наших ВПО належними умовами проживання, надаємо гуманітарну допомогу», – розповіла заступниця голови ХОВА Віта Ковальська.

Загалом на обліку наразі перебувають 485,5 тисяч внутрішньо переміщених осіб, з них 417,6 тисячі людей зареєструвалися після 24 лютого 2022 року.

Серед переселенців на Харківщині – 256 багатодітних сімей, 127 тисяч пенсіонерів, 87,2 тисячі дітей.

У ХОВА додали, з початку року виплати ВПО отримали 292,5 тисячі сімей на загальну суму 4,2 млрд грн.

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Фото: ХОВА

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2023 в 11:47;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Лише за останній місяць у громадах Харківщини довідки ВПО отримали ще близько 7,5 тисяч людей.".