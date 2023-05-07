Посреди Харькова потерялась бабушка: помогла неравнодушная прохожая (фото)

Утром 7 мая женщина увидела на остановке общественного транспорта в Индустриальном районе Харькова пенсионерку, которая потерялась. Неравнодушная прохожая позвонила в полицию и дождалась приезда патрульных.

«Бабушка, общаясь с копами, объяснила, что потерялась и не знает, как попасть домой. Она была растеряна и не помнила, откуда и куда направлялась. Инспекторы успокоили ее. Уже через несколько минут патрульные выяснили ее место жительства», — рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Правоохранители отвезли пожилую женщину домой, где ее ждала внучка.



Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области