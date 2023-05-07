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Посреди Харькова потерялась бабушка: помогла неравнодушная прохожая (фото)

Общество 17:30   07.05.2023
Елена Нагорная
Посреди Харькова потерялась бабушка: помогла неравнодушная прохожая (фото) Фото: УПП в Харьковской области

Утром 7 мая женщина увидела на остановке общественного транспорта в Индустриальном районе Харькова пенсионерку, которая потерялась. Неравнодушная прохожая позвонила в полицию и дождалась приезда патрульных.

«Бабушка, общаясь с копами, объяснила, что потерялась и не знает, как попасть домой. Она была растеряна и не помнила, откуда и куда направлялась. Инспекторы успокоили ее. Уже через несколько минут патрульные выяснили ее место жительства», — рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Правоохранители отвезли пожилую женщину домой, где ее ждала внучка.


Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 мая 2023 в 17:30;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 7 мая женщина увидела на остановке общественного транспорта в Индустриальном районе Харькова пенсионерку, которая потерялась. Неравнодушная прохожая позвонила в полицию и дождалась приезда патрульных.".