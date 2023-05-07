Посеред Харкова загубилася бабуся: допомогла небайдужа перехожа (фото)
Вранці 7 травня жінка побачила на зупинці громадського транспорту в Індустріальному районі Харкова пенсіонерку, яка загубилася. Небайдужа перехожа зателефонувала в поліцію та дочекалася приїзду патрульних.
“Бабуся, спілкуючись з копами, пояснила, що загубилась та не знає, як потрапити додому. Вона була розгублена та не пам’ятала звідки та куди прямувала. Інспектори заспокоїли її. Вже за декілька хвилин патрульні з’ясували її місце проживання”, – розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
Правоохоронці відвезли літню жінку додому, де на неї чекала онука.
Фото: Управління патрульної поліції у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2023 в 17:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 7 травня жінка побачила на зупинці громадського транспорту в Індустріальному районі Харкова пенсіонерку, яка загубилася. Небайдужа перехожа зателефонувала в поліцію та дочекалася приїзду патрульних.".