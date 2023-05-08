На Харьковщине работают саперы: где будут слышны взрывы

Сегодня, 8 мая, с 12:05 до 14:00 в Харьковском и Чугуевском районах будут проводить разминирование.

Об этом предупредили в ХОВА.

С 12:05 до 12:15 планируется контролируемый подрыв в поселке Питомник Дергачевской громады.

С 13:00 до 14:00 запланировано обезвреживание взрывоопасных предметов между селами Лебяжье и Николаевка Чкаловской громады.

«Если услышите звуки взрывов, сохраняйте спокойствие. В то же время, призываем не игнорировать воздушную тревогу», — обратились в ХОВА.

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