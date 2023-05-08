На Харьковщине работают саперы: где будут слышны взрывы
Сегодня, 8 мая, с 12:05 до 14:00 в Харьковском и Чугуевском районах будут проводить разминирование.
Об этом предупредили в ХОВА.
С 12:05 до 12:15 планируется контролируемый подрыв в поселке Питомник Дергачевской громады.
С 13:00 до 14:00 запланировано обезвреживание взрывоопасных предметов между селами Лебяжье и Николаевка Чкаловской громады.
«Если услышите звуки взрывов, сохраняйте спокойствие. В то же время, призываем не игнорировать воздушную тревогу», — обратились в ХОВА.
Читайте также: В Харькове слышали взрывы
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине работают саперы: где будут слышны взрывы»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 8 мая 2023 в 12:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 8 мая, с 12:05 до 14:00 в Харьковском и Чугуевском районах будут проводить разминирование.".