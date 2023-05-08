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В Харькове слышали взрывы

Происшествия 10:52   08.05.2023
Оксана Горун
В Харькове слышали взрывы

В Харькове в 10:47 прозвучала воздушная тревога, практически одновременно в городе стало «громко».

Харьковчане, живущие в различных районах города сообщают об одном или двух взрывах, которые прозвучали практически одновременно с сигналом воздушной тревоги.

Официальной информации о «прилетах» на данный момент нет.

Данных о запланированном на это время разминировании или плановых подрывах не было.

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Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 мая 2023 в 10:52;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в 10:47 прозвучала воздушная тревога, практически одновременно в городе стало «громко»".