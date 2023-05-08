В Харькове слышали взрывы

В Харькове в 10:47 прозвучала воздушная тревога, практически одновременно в городе стало «громко».

Харьковчане, живущие в различных районах города сообщают об одном или двух взрывах, которые прозвучали практически одновременно с сигналом воздушной тревоги.

Официальной информации о «прилетах» на данный момент нет.

Данных о запланированном на это время разминировании или плановых подрывах не было.