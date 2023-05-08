В Харькове слышали взрывы
В Харькове в 10:47 прозвучала воздушная тревога, практически одновременно в городе стало «громко».
Харьковчане, живущие в различных районах города сообщают об одном или двух взрывах, которые прозвучали практически одновременно с сигналом воздушной тревоги.
Официальной информации о «прилетах» на данный момент нет.
Данных о запланированном на это время разминировании или плановых подрывах не было.
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2023 в 10:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в 10:47 прозвучала воздушная тревога, практически одновременно в городе стало «громко»".