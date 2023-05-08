У Харкові чули вибухи

У Харкові о 10:47 пролунала повітряна тривога, практично водночас у місті стало “гучно”.

Харків’яни, які живуть у різних районах міста, повідомляють про один або два вибухи, які пролунали практично одночасно з сигналом повітряної тривоги.

Офіційної інформації про “прильоти” на цей час немає.

Даних про заплановане на цей час розмінування чи планові підриви не було.