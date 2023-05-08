У Харкові чули вибухи
У Харкові о 10:47 пролунала повітряна тривога, практично водночас у місті стало “гучно”.
Харків’яни, які живуть у різних районах міста, повідомляють про один або два вибухи, які пролунали практично одночасно з сигналом повітряної тривоги.
Офіційної інформації про “прильоти” на цей час немає.
Даних про заплановане на цей час розмінування чи планові підриви не було.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2023 в 10:52;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові о 10:47 пролунала повітряна тривога, практично водночас у місті стало “гучно”".