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У Харкові чули вибухи

Події 10:52   08.05.2023
Оксана Горун
У Харкові чули вибухи

У Харкові о 10:47 пролунала повітряна тривога, практично водночас у місті стало “гучно”.

Харків’яни, які живуть у різних районах міста, повідомляють про один або два вибухи, які пролунали практично одночасно з сигналом повітряної тривоги.

Офіційної інформації про “прильоти” на цей час немає.

Даних про заплановане на цей час розмінування чи планові підриви не було.

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Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2023 в 10:52;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові о 10:47 пролунала повітряна тривога, практично водночас у місті стало “гучно”".