В Харківській області працюють сапери: де буде чутно вибухи

Сьогодні, 8 травня, з 12:05 до 14:00 в Харківському та Чугуївському районах проводитимуть розмінування.

Про це попередили у ХОВА.

З 12:05 до 12:15 планується контрольований підрив у селищі Питомник Дергачівської громади.

З 13:00 до 14:00 заплановано знешкодження вибухонебезпечних предметів між селами Леб‘яже та Миколаївка Чкаловської громади.

«Якщо почуєте звуки вибухів, зберігайте спокій. Водночас закликаємо не ігнорувати повітряну тривогу», – звернулися у ХОВА.

Читайте також: У Харкові чули вибухи