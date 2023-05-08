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В Харківській області працюють сапери: де буде чутно вибухи

Суспільство 12:17   08.05.2023
Вікторія Яковенко
В Харківській області працюють сапери: де буде чутно вибухи

Сьогодні, 8 травня, з 12:05 до 14:00 в Харківському та Чугуївському районах проводитимуть розмінування.

Про це попередили у ХОВА.

З 12:05 до 12:15 планується контрольований підрив у селищі Питомник Дергачівської громади.

З 13:00 до 14:00 заплановано знешкодження вибухонебезпечних предметів між селами Леб‘яже та Миколаївка Чкаловської громади.

«Якщо почуєте звуки вибухів, зберігайте спокій. Водночас закликаємо не ігнорувати повітряну тривогу», – звернулися у ХОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2023 в 12:17;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 8 травня, з 12:05 до 14:00 в Харківському та Чугуївському районах проводитимуть розмінування.".