В Харківській області працюють сапери: де буде чутно вибухи
Сьогодні, 8 травня, з 12:05 до 14:00 в Харківському та Чугуївському районах проводитимуть розмінування.
Про це попередили у ХОВА.
З 12:05 до 12:15 планується контрольований підрив у селищі Питомник Дергачівської громади.
З 13:00 до 14:00 заплановано знешкодження вибухонебезпечних предметів між селами Леб‘яже та Миколаївка Чкаловської громади.
«Якщо почуєте звуки вибухів, зберігайте спокій. Водночас закликаємо не ігнорувати повітряну тривогу», – звернулися у ХОВА.
Читайте також: У Харкові чули вибухи
Новини за темою:
Ви читали новину: «В Харківській області працюють сапери: де буде чутно вибухи»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2023 в 12:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 8 травня, з 12:05 до 14:00 в Харківському та Чугуївському районах проводитимуть розмінування.".