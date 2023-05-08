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Ночью ударят заморозки: по соседству с Харьковщиной на грунте — до -5

Общество 20:56   08.05.2023
Елена Нагорная
Ночью ударят заморозки: по соседству с Харьковщиной на грунте — до -5

Укргидрометцентр предупреждает об опасном метеорологическом явлении, которое ожидается в части областей в течение трех ночей.

Как сообщают синоптики, в ночь на 9 мая в северных и большинстве центральных областей на поверхности грунта возможны заморозки от 0 до -5 градусов. Харьковщины в этом перечне нет, в то же время есть соседняя Сумщина.

Ночью 10 и 11 мая в западных, Житомирской и Винницкой областях сильные заморозки будут в воздухе (до -5 градусов), а в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях — на поверхности грунта.

 

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Укргидрометцентр предупреждает об опасном метеорологическом явлении, которое ожидается в части областей в течение трех ночей.".