Ночью ударят заморозки: по соседству с Харьковщиной на грунте — до -5

Укргидрометцентр предупреждает об опасном метеорологическом явлении, которое ожидается в части областей в течение трех ночей.

Как сообщают синоптики, в ночь на 9 мая в северных и большинстве центральных областей на поверхности грунта возможны заморозки от 0 до -5 градусов. Харьковщины в этом перечне нет, в то же время есть соседняя Сумщина.

Ночью 10 и 11 мая в западных, Житомирской и Винницкой областях сильные заморозки будут в воздухе (до -5 градусов), а в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях — на поверхности грунта.