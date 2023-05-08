Ночью ударят заморозки: по соседству с Харьковщиной на грунте — до -5
Укргидрометцентр предупреждает об опасном метеорологическом явлении, которое ожидается в части областей в течение трех ночей.
Как сообщают синоптики, в ночь на 9 мая в северных и большинстве центральных областей на поверхности грунта возможны заморозки от 0 до -5 градусов. Харьковщины в этом перечне нет, в то же время есть соседняя Сумщина.
Ночью 10 и 11 мая в западных, Житомирской и Винницкой областях сильные заморозки будут в воздухе (до -5 градусов), а в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях — на поверхности грунта.
Читайте также: Какая погода будет в Харькове на этой неделе — прогноз Укргидрометцентра
Новости по теме:
Вы читали новость: «Ночью ударят заморозки: по соседству с Харьковщиной на грунте — до -5»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 8 мая 2023 в 20:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Укргидрометцентр предупреждает об опасном метеорологическом явлении, которое ожидается в части областей в течение трех ночей.".