Уночі вдарять заморозки: по сусідству з Харківщиною на поверхні ґрунту – до -5
Укргідрометцентр попереджає про небезпечне метеорологічне явище, яке очікується в частині областей протягом трьох ночей.
Як повідомляють синоптики, у ніч проти 9 травня у північних та більшості центральних областей на поверхні ґрунту можливі заморозки від 0 до -5 градусів. Харківщини у цьому переліку немає, водночас є сусідня Сумщина.
Вночі 10 та 11 травня у західних, Житомирській та Вінницькій областях сильні заморозки будуть у повітрі (до -5 градусів), а у Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях – на поверхні ґрунту.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2023 в 20:56;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Укргідрометцентр попереджає про небезпечне метеорологічне явище, яке очікується в частині областей протягом трьох ночей.".