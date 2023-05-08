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Уночі вдарять заморозки: по сусідству з Харківщиною на поверхні ґрунту – до -5

Суспільство 20:56   08.05.2023
Олена Нагорна
Уночі вдарять заморозки: по сусідству з Харківщиною на поверхні ґрунту – до -5

Укргідрометцентр попереджає про небезпечне метеорологічне явище, яке очікується в частині областей протягом трьох ночей.

Як повідомляють синоптики, у ніч проти 9 травня у північних та більшості центральних областей на поверхні ґрунту можливі заморозки від 0 до -5 градусів. Харківщини у цьому переліку немає, водночас є сусідня Сумщина.

Вночі 10 та 11 травня у західних, Житомирській та Вінницькій областях сильні заморозки будуть у повітрі (до -5 градусів), а у Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях – на поверхні ґрунту.

 

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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