Появились фото последствий обстрелов Харьковщины за сутки (фото)
Харьковская областная прокуратура опубликовала фото разрушенных домов и поврежденного транспорта. Есть раненая.
«7 мая около 14:00 оккупанты обстреляли с. Бугаевка Чугуевского района. Получила ранение 67-летняя женщина, она госпитализирована в больницу. Сегодня утром российские военнослужащие также подвергли обстрелу с. Волчанские Хутора: поврежден частный дом», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
На места прибыли следователи и эксперты. Досудебные расследования начали по фактам нарушения законов и обычаев войны.
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Напомним, ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что за сутки на Харьковщине ранения получили восемь человек. Семь из них пострадали в результате ракетного удара по Балаклее утром 7 мая.
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2023 в 09:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура опубликовала фото разрушенных домов и поврежденного транспорта. Есть раненая".