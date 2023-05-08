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Появились фото последствий обстрелов Харьковщины за сутки (фото)

Происшествия 09:34   08.05.2023
Оксана Горун
Появились фото последствий обстрелов Харьковщины за сутки (фото)

Харьковская областная прокуратура опубликовала фото разрушенных домов и поврежденного транспорта. Есть раненая.

«7 мая около 14:00 оккупанты обстреляли с. Бугаевка Чугуевского района. Получила ранение 67-летняя женщина, она госпитализирована в больницу. Сегодня утром российские военнослужащие также подвергли обстрелу с. Волчанские Хутора: поврежден частный дом», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

На места прибыли следователи и эксперты. Досудебные расследования начали по фактам нарушения законов и обычаев войны.

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    • Напомним, ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что за сутки на Харьковщине ранения получили восемь человек. Семь из них пострадали в результате ракетного удара по Балаклее утром 7 мая.

    Последствия обстрелов Харьковской области 7 мая 2023

    Последствия обстрелов Харьковской области 7 мая 2023 2

    Последствия обстрелов Харьковской области 7 мая 2023 3

    Последствия обстрелов Харьковской области 7 мая 2023 4

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 мая 2023 в 09:34;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура опубликовала фото разрушенных домов и поврежденного транспорта. Есть раненая".