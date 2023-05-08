Появились фото последствий обстрелов Харьковщины за сутки (фото)

Харьковская областная прокуратура опубликовала фото разрушенных домов и поврежденного транспорта. Есть раненая.

«7 мая около 14:00 оккупанты обстреляли с. Бугаевка Чугуевского района. Получила ранение 67-летняя женщина, она госпитализирована в больницу. Сегодня утром российские военнослужащие также подвергли обстрелу с. Волчанские Хутора: поврежден частный дом», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

На места прибыли следователи и эксперты. Досудебные расследования начали по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что за сутки на Харьковщине ранения получили восемь человек. Семь из них пострадали в результате ракетного удара по Балаклее утром 7 мая.