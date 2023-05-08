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З’явились фото наслідків обстрілів Харківщини за добу (фото)

Події 09:34   08.05.2023
Оксана Горун
З’явились фото наслідків обстрілів Харківщини за добу (фото)

Харківська обласна прокуратура опублікувала фото зруйнованих будинків та пошкодженого транспорту. Є поранена.

7 травня близько 14:00 окупанти обстріляли с. Бугаївка Чугуївського району. Отримала поранення 67-річна жінка, її госпіталізовано до лікарні. Сьогодні зранку російські військовослужбовці також піддали обстрілу с. Вовчанські Хутори: пошкоджено приватний будинок“, — поінформувала пресслужба прокуратури.

На місця прибули слідчі та експерти. Досудові розслідування розпочали за фактами порушення законів та звичаїв війни.

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    • Нагадаємо, раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що за добу на Харківщині поранення отримали вісім осіб. Семеро з них постраждали внаслідок ракетного удару по Балаклії вранці 7 травня.

    Наслідки обстрілів Харківської області 7 травня 2023

    Наслідки обстрілів Харківської області 7 травня 2023 2

    Наслідки обстрілів Харківської області 7 травня 2023 3

    Наслідки обстрілів Харківської області 7 травня 2023 4

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2023 в 09:34;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура опублікувала фото зруйнованих будинків та пошкодженого транспорту. Є поранена".