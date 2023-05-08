З’явились фото наслідків обстрілів Харківщини за добу (фото)
Харківська обласна прокуратура опублікувала фото зруйнованих будинків та пошкодженого транспорту. Є поранена.
“7 травня близько 14:00 окупанти обстріляли с. Бугаївка Чугуївського району. Отримала поранення 67-річна жінка, її госпіталізовано до лікарні. Сьогодні зранку російські військовослужбовці також піддали обстрілу с. Вовчанські Хутори: пошкоджено приватний будинок“, — поінформувала пресслужба прокуратури.
На місця прибули слідчі та експерти. Досудові розслідування розпочали за фактами порушення законів та звичаїв війни.
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Нагадаємо, раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що за добу на Харківщині поранення отримали вісім осіб. Семеро з них постраждали внаслідок ракетного удару по Балаклії вранці 7 травня.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2023 в 09:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура опублікувала фото зруйнованих будинків та пошкодженого транспорту. Є поранена".