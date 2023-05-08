З’явились фото наслідків обстрілів Харківщини за добу (фото)

Харківська обласна прокуратура опублікувала фото зруйнованих будинків та пошкодженого транспорту. Є поранена.

“7 травня близько 14:00 окупанти обстріляли с. Бугаївка Чугуївського району. Отримала поранення 67-річна жінка, її госпіталізовано до лікарні. Сьогодні зранку російські військовослужбовці також піддали обстрілу с. Вовчанські Хутори: пошкоджено приватний будинок“, — поінформувала пресслужба прокуратури.

На місця прибули слідчі та експерти. Досудові розслідування розпочали за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що за добу на Харківщині поранення отримали вісім осіб. Семеро з них постраждали внаслідок ракетного удару по Балаклії вранці 7 травня.