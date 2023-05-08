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Синєгубов повідомив про вісьмох поранених за добу на Харківщині

Події 08:31   08.05.2023
Оксана Горун
Синєгубов повідомив про вісьмох поранених за добу на Харківщині

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що зросла кількість постраждалих від ракетного удару по Балаклії. Також є поранена в Чугуївському районі.

Внаслідок двох ударів ракетами С-300 по м. Балаклія Ізюмського району, пошкоджено територію автопарку. За оновленою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, поранень зазнали 7 цивільних людей. Четверо з них мали легкі тілесні ушкодження та не потребували госпіталізації. Троє людей отримали травми середнього ступеня тяжкості та були госпіталізовані“, – написав Синєгубов у телеграмі.

Також, за даними начальника ХОВА, поранення отримала 67-річна мешканка села Бугаївка Чугуївського району. Її доправили до лікарні. Стан – середньої тяжкості.

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Під обстрілом також було село Вовчанські Хутори на Чугуївщині. Там пошкоджено не менше трьох приватних будинків та автомобіль.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2023 в 08:31;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що зросла кількість постраждалих від ракетного удару по Балаклії. Також є поранена в Чугуївському районі".