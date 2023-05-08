Синєгубов повідомив про вісьмох поранених за добу на Харківщині
Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що зросла кількість постраждалих від ракетного удару по Балаклії. Також є поранена в Чугуївському районі.
“Внаслідок двох ударів ракетами С-300 по м. Балаклія Ізюмського району, пошкоджено територію автопарку. За оновленою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, поранень зазнали 7 цивільних людей. Четверо з них мали легкі тілесні ушкодження та не потребували госпіталізації. Троє людей отримали травми середнього ступеня тяжкості та були госпіталізовані“, – написав Синєгубов у телеграмі.
Також, за даними начальника ХОВА, поранення отримала 67-річна мешканка села Бугаївка Чугуївського району. Її доправили до лікарні. Стан – середньої тяжкості.
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Під обстрілом також було село Вовчанські Хутори на Чугуївщині. Там пошкоджено не менше трьох приватних будинків та автомобіль.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2023 в 08:31;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що зросла кількість постраждалих від ракетного удару по Балаклії. Також є поранена в Чугуївському районі".