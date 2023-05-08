Синєгубов повідомив про вісьмох поранених за добу на Харківщині

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що зросла кількість постраждалих від ракетного удару по Балаклії. Також є поранена в Чугуївському районі.

“Внаслідок двох ударів ракетами С-300 по м. Балаклія Ізюмського району, пошкоджено територію автопарку. За оновленою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, поранень зазнали 7 цивільних людей. Четверо з них мали легкі тілесні ушкодження та не потребували госпіталізації. Троє людей отримали травми середнього ступеня тяжкості та були госпіталізовані“, – написав Синєгубов у телеграмі.

Також, за даними начальника ХОВА, поранення отримала 67-річна мешканка села Бугаївка Чугуївського району. Її доправили до лікарні. Стан – середньої тяжкості.

Під обстрілом також було село Вовчанські Хутори на Чугуївщині. Там пошкоджено не менше трьох приватних будинків та автомобіль.