Синегубов сообщил о восьми раненых за сутки на Харьковщине

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что возросло количество пострадавших от ракетного удара по Балаклее. Также есть раненая в Чугуевском районе.

«В результате двух ударов ракетами С-300 по г. Балаклея Изюмского района, повреждена территория автопарка. По обновленной информации Областного центра экстренной медицинской помощи, ранения получили 7 гражданских людей. Четверо из них имели легкие телесные повреждения и не нуждались в госпитализации. Три человека получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы», — написал Синегубов в telegram.

Также, по данным начальника ХОВА ранения получила 67-летняя жительница села Бугаевка Чугуевского района. Ее доставили в больницу. Состояние — средней тяжести.

Под обстрелом также было село Волчанские Хутора на Чугуевщине. Там повреждены не менее трех частных домов и автомобиль.