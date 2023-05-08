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Синегубов сообщил о восьми раненых за сутки на Харьковщине

Происшествия 08:31   08.05.2023
Оксана Горун
Синегубов сообщил о восьми раненых за сутки на Харьковщине

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что возросло количество пострадавших от ракетного удара по Балаклее. Также есть раненая в Чугуевском районе.

«В результате двух ударов ракетами С-300 по г. Балаклея Изюмского района, повреждена территория автопарка. По обновленной информации Областного центра экстренной медицинской помощи, ранения получили 7 гражданских людей. Четверо из них имели легкие телесные повреждения и не нуждались в госпитализации. Три человека получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы», — написал Синегубов в telegram.

Также, по данным начальника ХОВА ранения получила 67-летняя жительница села Бугаевка Чугуевского района. Ее доставили в больницу. Состояние — средней тяжести.

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Под обстрелом также было село Волчанские Хутора на Чугуевщине. Там повреждены не менее трех частных домов и автомобиль.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 мая 2023 в 08:31;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что возросло количество пострадавших от ракетного удара по Балаклее. Также есть раненая в Чугуевском районе".