Синегубов сообщил о восьми раненых за сутки на Харьковщине
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что возросло количество пострадавших от ракетного удара по Балаклее. Также есть раненая в Чугуевском районе.
«В результате двух ударов ракетами С-300 по г. Балаклея Изюмского района, повреждена территория автопарка. По обновленной информации Областного центра экстренной медицинской помощи, ранения получили 7 гражданских людей. Четверо из них имели легкие телесные повреждения и не нуждались в госпитализации. Три человека получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы», — написал Синегубов в telegram.
Также, по данным начальника ХОВА ранения получила 67-летняя жительница села Бугаевка Чугуевского района. Ее доставили в больницу. Состояние — средней тяжести.
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Под обстрелом также было село Волчанские Хутора на Чугуевщине. Там повреждены не менее трех частных домов и автомобиль.
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2023 в 08:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что возросло количество пострадавших от ракетного удара по Балаклее. Также есть раненая в Чугуевском районе".