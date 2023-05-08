Ракетный удар по Балаклее: в городе уже закрывают вылетевшие окна (видео)
В Балаклее ликвидируют последствия удара, нанесенного российскими террористами утром 7 мая.
«Начаты работы по закрытию окон по ул. Арсенальной», — сообщила пресс-служба Балаклейской городской военной администрации и опубликовала видео работ.
8 мая в городе работает комиссия, которая обследует поврежденное имущество в домах 27 и 28 по улице Арсенальной. Жителей домов попросили присутствовать на месте, чтобы обеспечить доступ в квартиры.
«На месте будут работать все коммунальные службы, для которых также нужен доступ в ваши квартиры. После обследования данных домов комиссия перейдет на другие», — отметили в мэрии Балаклеи.
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Напомним, утром 7 мая армия РФ ударила по Балаклее двумя ракетами С-300. По обновленным данным, пострадали семь человек. У четырех из них — незначительные травмы, троих отправили в больницу.
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2023 в 10:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Балаклее ликвидируют последствия удара, нанесенного российскими террористами утром 7 мая".