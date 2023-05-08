Ракетний удар по Балаклії: у місті вже закривають вікна, що вилетіли (відео)

У Балаклії ліквідують наслідки удару, завданого російськими терористами вранці 7 травня.

“Розочато роботи із закриття вікон на вул. Арсенальній”, — повідомила пресслужба Балаклійської міської військової адміністрації та опублікувала відео робіт.

8 травня у місті працює комісія, яка обстежує пошкоджене майно у будинках 27 та 28 по вулиці Арсенальній. Мешканців будинків попросили бути присутніми на місці, щоб забезпечити доступ до квартир.

“На місці будуть працювати всі комунальні служби, для яких також потрібен доступ до ваших квартир. Після обстеження цих будинків комісія перейде на інші”, – зазначили в мерії Балаклії.

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Нагадаємо, вранці 7 травня армія РФ вдарила по Балаклії двома ракетами С-300. За оновленими даними, постраждали семеро людей. У чотирьох із них – незначні травми, трьох відправили до лікарні.