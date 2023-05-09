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«Харьковводоканал» устраняет аварии без отключения жильцов от подачи воды

Общество 18:00   09.05.2023
Оксана Якушко
«Харьковводоканал» устраняет аварии без отключения жильцов от подачи воды

Бригады аварийно-восстановительных работ Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» накануне ликвидировали девять аварийных ситуаций на участках трубопроводов.

В частности, в Холодногорском районе ремонтники оперативно провели комплекс восстановительных работ на магистрали диаметром 150 мм на ул. Муратова и устранили повреждение на вводе в дом на ул. Чеботарской.

«В обоих случаях работали без отключения водоснабжения. После устранения течи на улице Муратова приняли решение заменить участок трубопровода протяженностью около 65 м. Уже приступили к подготовительным работам. Сегодня ликвидируем сложную аварию на улице Холодногорской», — сообщил начальник районной службы Александр Сирко.

Напомним, сообщить об авариях в системе водоснабжения города можна по тел.: 15-33.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 мая 2023 в 18:00;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригады аварийно-восстановительных работ Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» накануне ликвидировали девять аварийных ситуаций на участках трубопроводов.".