«Харківводоканал» усуває аварії без відключення мешканців від подачі води

Зокрема, у Холодногірському районі ремонтники оперативно провели комплекс відновлювальних робіт на магістралі діаметром 150 мм на вул. Муратова та усунули пошкодження на вводі в будинок на вул. Чоботарській.

«В обох випадках працювали без відключення від водопостачання. Після усунення течі на вулиці Муратова вирішили замінити ділянку трубопроводу довжиною близько 65 м. Вже почали підготовчі роботи. Сьогодні ліквідовуємо складну аварію на вулиці Холодногірській», – повідомив начальник районної служби Олександр Сірко.

Нагадаємо, повідомити про аварії у системі водопостачання міста можна за тел.: 15-33.