У Харкові ліквідували понад двісті аварій на мережах холодної води
Бригади комплексу «Харківводопостачання» у квітні усунули 226 аварій на трубопроводах, облаштували 224 оглядові колодязі та капітально відремонтували 109 водорозбірних колонок, повідомила Харківська міськрада.
Напередодні аварійники ліквідували шість пошкоджень на водоводах та провели ремонт 14 оглядових колодязів. Зокрема, у Новобаварському районі було усунуто дві аварійні ситуації на ділянках трубопроводів у пров. Проїзному (діаметр – 400 мм) та пров. Крилова (100 мм).
«Ці магістралі забезпечують водопостачання приватного сектору. З роботою впоралися оперативно, після чого облаштували території», – розповів начальник служби зовнішніх мереж Новобаварського району Євген Сальков.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2023 в 18:34;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригади комплексу «Харківводопостачання» у квітні усунули 226 аварій на трубопроводах, облаштували 224 оглядові колодязі та капітально відремонтували 109 водорозбірних колонок, повідомила Харківська міськрада. ".