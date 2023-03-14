Водоканали й очисні в Харкові та області не залежатимуть від електрики (відео)
17 дизельних генераторів високої потужності від 168 кВт до 440 кВт отримала Харківська область у межах проєкту, який запроваджується Управлінням ООН за фінансування Уряду Японії.
Їх передадуть десяти підприємствам критичної інфраструктури Харкова та області, зокрема водоканалам та на очисні споруди, повідомляють у пресслужбі Харківської ОВА.
Генератори направлять на підприємства Харкова, Чугуєва, Лозової, Богодухова, Краснограда, Слобожанського, Південного, П’ятигірського, Новопокровки та Великого Бурлука. Там вони зможуть забезпечити безперебійними послугами ЖКГ майже 217 тисяч мешканців багатоквартирних будинків.
Пристрої допомогла доправити Туреччина, сама ж закупівля стала можливою завдяки Уряду Японії.
Незабаром за цією програмою очікуються нові партії генераторів.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2023 в 17:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "17 дизельних генераторів високої потужності від 168 кВт до 440 кВт отримала Харківська область у межах проєкту, який запроваджується Управлінням ООН за фінансування Уряду Японії.".