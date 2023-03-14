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Водоканалы и очистные в Харькове и области не будут зависеть от электричества

Общество 17:21   14.03.2023
Елена Нагорная
Водоканалы и очистные в Харькове и области не будут зависеть от электричества Фото: ХОВА

17 дизельных генераторов высокой мощности от 168 кВт до 440 кВт получила Харьковская область в рамках проекта, который внедряется Управлением ООН при финансировании Правительства Японии.

Их передадут десяти предприятиям критической инфраструктуры Харькова и области, в частности, водоканалам и на очистные сооружения, сообщают в пресс-службе Харьковской ОВА.

Генераторы направят на предприятия Харькова, Чугуева, Лозовой, Богодухова, Краснограда, Слобожанского, Южного, Пятигорского, Новопокровки и Великого Бурлука. Там они смогут обеспечить бесперебойными услугами ЖКХ почти 217 тысяч жильцов многоквартирных домов.

Устройства помогла доставить Турция, сама же закупка стала возможной благодаря Правительству Японии.

Вскоре по этой же программе ожидаются новые партии генераторов.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 марта 2023 в 17:21;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 дизельных генераторов высокой мощности от 168 кВт до 440 кВт получила Харьковская область в рамках проекта, который внедряется Управлением ООН при финансировании Правительства Японии.".