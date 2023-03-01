В Харькове котельные смогут работать без электричества (фото, видео)

На котельных в Харькове устанавливают новое оборудование, полученное при финансовой поддержке правительств Германии и Швейцарии. Тепловики получили три газовых генератора, ждут еще два.

В рамках проекта «Интегрированное развитие городов в Украине II», который реализует GIZ, «ХТС» получат пять газовых генераторов для автономной работы котельных.

С помощью генераторов котельные смогут работать вне зависимости от наличия внешнего электропитания, что особенно актуально в условиях террористических ударов РФ по энергосистеме Украины.

«Такой агрегат весит более 2 тонн и может быть эргономично расположен в помещениях реконструированных котельных. Он экологически безопасен, имеет мощность 71 киловатт электрической и 116 киловатт тепловой энергии, производимой в процессе охлаждения двигателя. Генераторы работают от природного газа, как и вся котельная, и имеют коэффициент полезного действия вдвое больше дизельных. Процесс производства электроэнергии в нем связан с производством тепла», — сообщила подробности пресс-служба КП «Харьковские тепловые сети.

По информации «ХТС», три таких генератора уже прибыли в Харьков, еще два в пути. С сотрудниками предприятия уже провели тренинги по запуску оборудования в работу, дистанционному управлению и техобслуживанию.