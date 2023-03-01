У Харкові котельні зможуть працювати без електрики (фото, відео)

На котельнях у Харкові встановлюють нове обладнання, отримане за фінансової підтримки урядів Німеччини та Швейцарії. Тепловики отримали три газові генератори, чекають ще два.

У рамках проєкту “Інтегрований розвиток міст в Україні II”, який реалізує GIZ, “ХТМ” отримають п’ять газових генераторів для автономної роботи котелень.

За допомогою генераторів котельні зможуть працювати незалежно від наявності зовнішнього електроживлення, що є особливо актуальним в умовах терористичних ударів РФ по енергосистемі України.

“Такий агрегат важить понад 2 тони та може бути ергономічно розташований в приміщеннях реконструйованих котелень. Він екологічно безпечний, має потужність 71 кіловат електричної та 116 кіловатів теплової енергії, яку виробляє у процесі охолодження двигуна. Генератори працюють від природнього газу, як і вся котельня і мають коефіцієнт корисної дії вдвічі більший за дизельні. Процес виробництва електроенергії у ньому пов’язаний із виробництвом тепла”, — повідомила подробиці пресслужба КП “Харківські теплові мережі”.

За інформацією “ХТМ”, три таких генератори вже прибули до Харкова, ще два в дорозі. Зі співробітниками підприємства вже провели тренінги із запуску обладнання в роботу, дистанційного управління та техобслуговування.