В Харькове ликвидировали более двухсот аварий на сетях холодной воды
Бригады комплекса «Харьковводоснабжение» в апреле устранили 226 аварий на трубопроводах, привели в порядок 224 смотровых колодца и капитально отремонтировали 109 водоразборных колонок, сообщил Харьковский горсовет.
Накануне аварийщики ликвидировали шесть повреждений на водоводах и провели ремонт 14 смотровых колодцев. В частности, в Новобаварском районе были устранены две аварийные ситуации на участках трубопроводов в пер. Проезжем (диаметр — 400 мм) и пер. Крылова (100 мм).
«Эти магистрали обеспечивают водоснабжение частного сектора. С работой справились оперативно, после чего благоустроили территории», — рассказал начальник службы наружных сетей Новобаварского района Евгений Сальков.
Сегодня, 5 мая, бригады устраняют восемь аварий на водопроводных сетях.
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- • Дата публикации материала: 5 мая 2023 в 18:34;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригады комплекса «Харьковводоснабжение» в апреле устранили 226 аварий на трубопроводах, привели в порядок 224 смотровых колодца и капитально отремонтировали 109 водоразборных колонок.".