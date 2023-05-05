В Харькове ликвидировали более двухсот аварий на сетях холодной воды

Бригады комплекса «Харьковводоснабжение» в апреле устранили 226 аварий на трубопроводах, привели в порядок 224 смотровых колодца и капитально отремонтировали 109 водоразборных колонок, сообщил Харьковский горсовет.

Накануне аварийщики ликвидировали шесть повреждений на водоводах и провели ремонт 14 смотровых колодцев. В частности, в Новобаварском районе были устранены две аварийные ситуации на участках трубопроводов в пер. Проезжем (диаметр — 400 мм) и пер. Крылова (100 мм).

«Эти магистрали обеспечивают водоснабжение частного сектора. С работой справились оперативно, после чего благоустроили территории», — рассказал начальник службы наружных сетей Новобаварского района Евгений Сальков.

Сегодня, 5 мая, бригады устраняют восемь аварий на водопроводных сетях.

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