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В Харькове ликвидировали более двухсот аварий на сетях холодной воды

Общество 18:34   05.05.2023
Оксана Якушко
В Харькове ликвидировали более двухсот аварий на сетях холодной воды

Бригады комплекса «Харьковводоснабжение» в апреле устранили 226 аварий на трубопроводах, привели в порядок 224 смотровых колодца и капитально отремонтировали 109 водоразборных колонок, сообщил Харьковский горсовет. 

Накануне аварийщики ликвидировали шесть повреждений на водоводах и провели ремонт 14 смотровых колодцев. В частности, в Новобаварском районе были устранены две аварийные ситуации на участках трубопроводов в пер. Проезжем (диаметр — 400 мм) и пер. Крылова (100 мм).

«Эти магистрали обеспечивают водоснабжение частного сектора. С работой справились оперативно, после чего благоустроили территории», — рассказал начальник службы наружных сетей Новобаварского района Евгений Сальков.

Сегодня, 5 мая, бригады устраняют восемь аварий на водопроводных сетях.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 мая 2023 в 18:34;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригады комплекса «Харьковводоснабжение» в апреле устранили 226 аварий на трубопроводах, привели в порядок 224 смотровых колодца и капитально отремонтировали 109 водоразборных колонок.".