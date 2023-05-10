Бывший полицейский на Харьковщине избивал участников АТО: грозит пожизненное
ГБР и прокуратура сообщили о завершении досудебного расследования в отношении экс-полицейского из Купянска. Во время оккупации города полицейский перешел на сторону врага и издевался над собственными земляками.
«После начала российского вторжения в Украину, фигурант добровольно согласился работать на захватчиков в составе так называемого конвойного отряда, который должен был функционировать на базе оккупационной милиции Купянска. По указанию россиян мужчина охранял незаконно задержанных украинских граждан, участников АТО. Известны случаи, когда он избивал и издевался над задержанными», — сообщила пресс-служба ГБР.
Предатель так успешно «выслуживался» перед захватчиками, что сделал при них карьеру: вначале стал временным начальником группы конвойной службы, а затем – командиром одного из отделений охраны оккупационной милиции в Купянске.
«Одной из его основных задач было конвоирование задержанных оккупантами местных жителей. За свою работу предатель получал ежемесячно 70 тысяч рублей», — привели подробности в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
Со своими новыми «нанимателями» в бега экс-полицейский не подался. Он остался в Купянске и пытался скрываться. Но мужчину задержали. Его обвиняют в госизмене, совершенной в условиях военного положения.
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«Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества», — отметили в ГБР.
Судить предателя будут в Харькове — в Червонозаводском районном суде, уточнили прокуроры.
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- • Дата публикации материала: 10 мая 2023 в 11:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГБР и прокуратура сообщили о завершении досудебного расследования в отношении экс-полицейского из Купянска. Во время оккупации города полицейский перешел на сторону врага и издевался над собственными земляками".