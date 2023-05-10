Бывший полицейский на Харьковщине избивал участников АТО: грозит пожизненное

ГБР и прокуратура сообщили о завершении досудебного расследования в отношении экс-полицейского из Купянска. Во время оккупации города полицейский перешел на сторону врага и издевался над собственными земляками.

«После начала российского вторжения в Украину, фигурант добровольно согласился работать на захватчиков в составе так называемого конвойного отряда, который должен был функционировать на базе оккупационной милиции Купянска. По указанию россиян мужчина охранял незаконно задержанных украинских граждан, участников АТО. Известны случаи, когда он избивал и издевался над задержанными», — сообщила пресс-служба ГБР.

Предатель так успешно «выслуживался» перед захватчиками, что сделал при них карьеру: вначале стал временным начальником группы конвойной службы, а затем – командиром одного из отделений охраны оккупационной милиции в Купянске.

«Одной из его основных задач было конвоирование задержанных оккупантами местных жителей. За свою работу предатель получал ежемесячно 70 тысяч рублей», — привели подробности в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Со своими новыми «нанимателями» в бега экс-полицейский не подался. Он остался в Купянске и пытался скрываться. Но мужчину задержали. Его обвиняют в госизмене, совершенной в условиях военного положения.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества», — отметили в ГБР.

Судить предателя будут в Харькове — в Червонозаводском районном суде, уточнили прокуроры.