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Глава СБУ Малюк: Работник штаба СБУ в Харькове передавал информацию врагу

Происшествия 18:11   21.04.2023
Оксана Якушко
Глава СБУ Малюк: Работник штаба СБУ в Харькове передавал информацию врагу

В Украине обнаружили более 300 предателей, рассказал глава СБУ Василий Малюк в интервью Interfax.

– Какое количество государственных предателей обнаружила СБУ по всей стране?

– Мы разоблачили более 300 предателей с начала полномасштабного вторжения. Из них – 9 в СБУ и 102 – в силах обороны в целом.

— Кроме Кулинича, о ком из задержанных предателей вы можете еще рассказать?

– Полковник Рябуха, руководитель Харьковского института подготовки юридических кадров. Он должен был учить молодежь, а на самом деле работал на врага, будучи российским резидентом. То есть у него на связи были другие агенты. Деталь, демонстрирующая уровень цинизма: у Рябухи на смартфоне гимн рф служил рингтоном для будильника. А в начале вторжения он запретил выдавать личному составу оружие и боеприпасы.

Также летом 2022 года СБУ задержала сотрудника аналитического подразделения Харьковского управления, работавшего в координационном штабе и передающего информацию врагу.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 апреля 2023 в 18:11;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Украине обнаружили более 300 предателей, рассказал глава СБУ Василий Малюк в интервью Interfax.".