Глава СБУ Малюк: Работник штаба СБУ в Харькове передавал информацию врагу

В Украине обнаружили более 300 предателей, рассказал глава СБУ Василий Малюк в интервью Interfax.

– Какое количество государственных предателей обнаружила СБУ по всей стране?

– Мы разоблачили более 300 предателей с начала полномасштабного вторжения. Из них – 9 в СБУ и 102 – в силах обороны в целом.

— Кроме Кулинича, о ком из задержанных предателей вы можете еще рассказать?

– Полковник Рябуха, руководитель Харьковского института подготовки юридических кадров. Он должен был учить молодежь, а на самом деле работал на врага, будучи российским резидентом. То есть у него на связи были другие агенты. Деталь, демонстрирующая уровень цинизма: у Рябухи на смартфоне гимн рф служил рингтоном для будильника. А в начале вторжения он запретил выдавать личному составу оружие и боеприпасы.

Также летом 2022 года СБУ задержала сотрудника аналитического подразделения Харьковского управления, работавшего в координационном штабе и передающего информацию врагу.