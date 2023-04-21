Live
  • П’ятниця 21.04.2023
    • Харків
  •   +7°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.07
    • 🟢

Голова СБУ Малюк: Працівник штабу СБУ у Харкові передавав інформацію ворогу

Події 18:11   21.04.2023
Оксана Якушко
Голова СБУ Малюк: Працівник штабу СБУ у Харкові передавав інформацію ворогу

В Україні виявили понад 300 зрадників, розповів голова СБУ Василь Малюк у інтерв’ю Interfax.

– Яку кількість державних зрадників виявила СБУ по всій країні?

– Ми викрили понад 300 зрадників із початку повномасштабного вторгнення. З них – 9 у СБУ та 102 – у силах оборони загалом.

– Окрім Кулініча, про кого із затриманих зрадників ви можете ще розповісти?

– Полковник Рябуха, керівник Харківського інституту підготовки юридичних кадрів. Він мав навчати молодь, а насправді працював на ворога, будучи російським резидентом. Тобто в нього на зв’язку були інші агенти. Деталь, яка демонструє рівень цинізму: у Рябухи на смартфоні гімн рф слугував рінгтоном для будильника. А на початку вторгнення він заборонив видачу особовому складу зброї та боєприпасів.

Також влітку 2022 року СБУ затримала співробітника аналітичного підрозділу Харківського управління, який працював у координаційному штабі і передавав інформацію ворогу.

Читайте також: Дістанемо з-під землі – СБУ шукає злочинців, які відрізали голову воїну ЗСУ

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

18:49
Харківська ТрО відбила атаки ворога в Бахмуті та взяла полонених (відео)
18:22
Армія РФ провела штурм біля села під Куп’янськом на Харківщині – Генштаб
18:11
Голова СБУ Малюк: Працівник штабу СБУ у Харкові передавав інформацію ворогу
17:33
Як бійці штурмової бригади «Спартан» готуються до контрнаступу
16:45
У Харкові через суд повертають квартиру, яку продали після смерті власниці

  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Голова СБУ Малюк: Працівник штабу СБУ у Харкові передавав інформацію ворогу»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2023 в 18:11;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Україні виявили понад 300 зрадників, розповів голова СБУ Василь Малюк у інтерв’ю Interfax.".