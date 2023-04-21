Голова СБУ Малюк: Працівник штабу СБУ у Харкові передавав інформацію ворогу

В Україні виявили понад 300 зрадників, розповів голова СБУ Василь Малюк у інтерв’ю Interfax.

– Яку кількість державних зрадників виявила СБУ по всій країні?

– Ми викрили понад 300 зрадників із початку повномасштабного вторгнення. З них – 9 у СБУ та 102 – у силах оборони загалом.

– Окрім Кулініча, про кого із затриманих зрадників ви можете ще розповісти?

– Полковник Рябуха, керівник Харківського інституту підготовки юридичних кадрів. Він мав навчати молодь, а насправді працював на ворога, будучи російським резидентом. Тобто в нього на зв’язку були інші агенти. Деталь, яка демонструє рівень цинізму: у Рябухи на смартфоні гімн рф слугував рінгтоном для будильника. А на початку вторгнення він заборонив видачу особовому складу зброї та боєприпасів.

Також влітку 2022 року СБУ затримала співробітника аналітичного підрозділу Харківського управління, який працював у координаційному штабі і передавав інформацію ворогу.