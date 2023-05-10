Колишній поліціянт на Харківщині бив учасників АТО: йому загрожує довічне

ДБР та прокуратура повідомили про завершення досудового розслідування щодо експоліціянта з Куп’янська. Під час окупації міста поліціянт перейшов на бік ворога і знущався зі своїх земляків.

“Після початку російського вторгнення до України фігурант добровільно погодився працювати на загарбників у складі так званого конвойного загону, який повинен був функціонувати на базі окупаційної міліції Куп’янська. За вказівкою росіян чоловік охороняв незаконно затриманих українських громадян, учасників АТО. Відомі випадки, коли він бив та знущався з затриманих“, — повідомила пресслужба ДБР.

Зрадник так успішно “вислуговувався” перед загарбниками, що зробив за них кар’єру: спочатку став тимчасовим начальником групи конвойної служби, а потім командиром одного з відділень охорони окупаційної міліції в Куп’янську.

“Однією з його основних задач було конвоювання затриманих окупантами місцевих мешканців. За свою роботу зрадник отримував щомісячно 70 тисяч російських рублів“, – наголосили подробиці в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Зі своїми новими “наймачами” п’ятами експоліціянт не накивав. Він залишився в Куп’янську та намагався ховатися. Але чоловіка затримали. Його звинувачують у держзраді, що була скоєна в умовах воєнного стану.

“Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна”, – зазначили в ДБР.

Судитимуть зрадника в Харкові – у Червонозаводському районному суді, уточнили прокурори.