В земле, под корнями: полиция показала, где таятся мины на Харьковщине (видео)
В течение суток работники сводного отряда взрывотехнической службы Нацполиции обезвредили в Харьковской области 38 вражеских мин, кассетных элементов и других взрывоопасных предметов.
Среди смертельно опасных находок — восемь противотанковых мин ТМ-62П3, две противопехотные мины ПМН-4, четыре кассетные боевые элементы типа 9Н235, девять кассетных боевых элементов 3Б30, а также 15 неразорвавшихся артиллерийских снарядов, сообщают в пресс-службе облуправления Нацполиции.
Видео: Нацполиция Украины
Около полусотни сотрудников полиции со всей Украины ежедневно обследуют Чугуевский, Купянский, Изюмский районы, города Волчанск, Липцы, Дергачи и другие населенные пункты. Взрывотехники используют оборудование, предоставленное зарубежными партнерами: робототехнические платформы, металлодетекторы, GPS-трекеры, комплекты Vulkan.
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«Полицейские призывают граждан не посещать неразминированные территории. При обнаружении взрывоопасных предметов не приближайтесь к ним, а немедленно звоните по телефону 102», — пишут правоохранители.
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- • Дата публикации материала: 12 мая 2023 в 23:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток работники сводного отряда обезвредили в Харьковской области вражеских 38 мин, кассетных элементов и других взрывоопасных предметов.".