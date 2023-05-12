В земле, под корнями: полиция показала, где таятся мины на Харьковщине (видео)

В течение суток работники сводного отряда взрывотехнической службы Нацполиции обезвредили в Харьковской области 38 вражеских мин, кассетных элементов и других взрывоопасных предметов.

Среди смертельно опасных находок — восемь противотанковых мин ТМ-62П3, две противопехотные мины ПМН-4, четыре кассетные боевые элементы типа 9Н235, девять кассетных боевых элементов 3Б30, а также 15 неразорвавшихся артиллерийских снарядов, сообщают в пресс-службе облуправления Нацполиции.

Видео: Нацполиция Украины

Около полусотни сотрудников полиции со всей Украины ежедневно обследуют Чугуевский, Купянский, Изюмский районы, города Волчанск, Липцы, Дергачи и другие населенные пункты. Взрывотехники используют оборудование, предоставленное зарубежными партнерами: робототехнические платформы, металлодетекторы, GPS-трекеры, комплекты Vulkan.

«Полицейские призывают граждан не посещать неразминированные территории. При обнаружении взрывоопасных предметов не приближайтесь к ним, а немедленно звоните по телефону 102», — пишут правоохранители.