У землі, під корінням: поліція показала, де таяться міни на Харківщині (відео)
Протягом доби працівники зведеного загону вибухотехнічної служби Нацполіції знешкодили в Харківській області 38 ворожих мін, касетних елементів та інших вибухонебезпечних предметів.
Серед смертельно небезпечних знахідок – вісім протитанкових мін ТМ-62П3, дві протипіхотні міни ПМН-4, чотири касетні бойові елементи типу 9Н235, дев’ять касетних бойових елементів 3Б30, а також 15 нерозірваних артилерійських снарядів, повідомили у пресслужбі облуправління Нацполіції.
Відео: Нацполіція України
Близько пів сотні співробітників поліції з усієї України щоденно обстежують Чугуївський, Куп’янський, Ізюмський райони, міста Вовчанськ, Липці, Дергачі та інші населені пункти. Вибухотехніки використовують обладнання, надане закордонними партнерами: робототехнічні платформи, металодетектори, GPS-трекери, комплекти Vulkan.
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“Поліцейські закликають громадян не відвідувати нерозміновані території. При виявленні вибухонебезпечних предметів не наближуйтесь до них, а негайно телефонуйте 102”, – пишуть правоохоронці.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2023 в 23:14;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби працівники зведеного загону вибухотехнічної служби Нацполіції знешкодили в Харківській області 38 ворожих мін, касетних елементів та інших вибухонебезпечних предметів.".