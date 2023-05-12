У землі, під корінням: поліція показала, де таяться міни на Харківщині (відео)

Протягом доби працівники зведеного загону вибухотехнічної служби Нацполіції знешкодили в Харківській області 38 ворожих мін, касетних елементів та інших вибухонебезпечних предметів.

Серед смертельно небезпечних знахідок – вісім протитанкових мін ТМ-62П3, дві протипіхотні міни ПМН-4, чотири касетні бойові елементи типу 9Н235, дев’ять касетних бойових елементів 3Б30, а також 15 нерозірваних артилерійських снарядів, повідомили у пресслужбі облуправління Нацполіції.

Відео: Нацполіція України

Близько пів сотні співробітників поліції з усієї України щоденно обстежують Чугуївський, Куп’янський, Ізюмський райони, міста Вовчанськ, Липці, Дергачі та інші населені пункти. Вибухотехніки використовують обладнання, надане закордонними партнерами: робототехнічні платформи, металодетектори, GPS-трекери, комплекти Vulkan.

“Поліцейські закликають громадян не відвідувати нерозміновані території. При виявленні вибухонебезпечних предметів не наближуйтесь до них, а негайно телефонуйте 102”, – пишуть правоохоронці.