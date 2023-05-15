Ушла гулять и не вернулась: переселенка из Купянска потеряла в Чугуеве дочь

В городе Чугуев Харьковской области работники полиции помогли переселенке из Купянска найти ее десятилетнюю дочь, которая потерялась.

Женщина обратилась в полицию около 22:00 14 мая. Она рассказала, что дочь пошла гулять и домой не вернулась. Женщина пыталась найти девочку самостоятельно, но поиски не дали результата, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители разыскали девочку менее чем за полчаса. Она объяснила, что плохо ориентируется в городе и потерялась.

Полицейские вернули ребенка матери и провели с семьей профилактическую беседу.