Ушла гулять и не вернулась: переселенка из Купянска потеряла в Чугуеве дочь
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
В городе Чугуев Харьковской области работники полиции помогли переселенке из Купянска найти ее десятилетнюю дочь, которая потерялась.
Женщина обратилась в полицию около 22:00 14 мая. Она рассказала, что дочь пошла гулять и домой не вернулась. Женщина пыталась найти девочку самостоятельно, но поиски не дали результата, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Правоохранители разыскали девочку менее чем за полчаса. Она объяснила, что плохо ориентируется в городе и потерялась.
Полицейские вернули ребенка матери и провели с семьей профилактическую беседу.
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2023 в 19:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Чугуев Харьковской области работники полиции помогли переселенке из Купянска найти ее десятилетнюю дочь, которая потерялась.".