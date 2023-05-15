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Ушла гулять и не вернулась: переселенка из Купянска потеряла в Чугуеве дочь

Общество 19:52   15.05.2023
Елена Нагорная
Ушла гулять и не вернулась: переселенка из Купянска потеряла в Чугуеве дочь Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

В городе Чугуев Харьковской области работники полиции помогли переселенке из Купянска найти ее десятилетнюю дочь, которая потерялась.

Женщина обратилась в полицию около 22:00 14 мая. Она рассказала, что дочь пошла гулять и домой не вернулась. Женщина пыталась найти девочку самостоятельно, но поиски не дали результата, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители разыскали девочку менее чем за полчаса. Она объяснила, что плохо ориентируется в городе и потерялась.

Полицейские вернули ребенка матери и провели с семьей профилактическую беседу.

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Автор: Елена Нагорная

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    • • Дата публикации материала: 15 мая 2023 в 19:52;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Чугуев Харьковской области работники полиции помогли переселенке из Купянска найти ее десятилетнюю дочь, которая потерялась.".