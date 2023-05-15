Пішла гуляти: переселенка з Куп’янська загубила в Чугуєві доньку

У місті Чугуїв Харківської області працівники поліції допомогли переселенці з Куп’янська знайти її десятирічну доньку, яка загубилася.

Жінка звернулася в поліцію близько 22:00 14 травня. Вона розповіла, що дочка пішла гуляти та додому не повернулася. Жінка намагалася знайти дівчинку самостійно, але пошуки не дали результату, розповіли у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Правоохоронці розшукали дівчинку менш ніж за пів години. Вона пояснила, що погано орієнтується у місті та загубилася.

Поліцейські повернули дитину матері та провели з сім’єю профілактичну бесіду.