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Пішла гуляти: переселенка з Куп’янська загубила в Чугуєві доньку

Суспільство 19:52   15.05.2023
Олена Нагорна
Пішла гуляти: переселенка з Куп’янська загубила в Чугуєві доньку

У місті Чугуїв Харківської області працівники поліції допомогли переселенці з Куп’янська знайти її десятирічну доньку, яка загубилася.

Жінка звернулася в поліцію близько 22:00 14 травня. Вона розповіла, що дочка пішла гуляти та додому не повернулася. Жінка намагалася знайти дівчинку самостійно, але пошуки не дали результату, розповіли у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Правоохоронці розшукали дівчинку менш ніж за пів години. Вона пояснила, що погано орієнтується у місті та загубилася.

Поліцейські повернули дитину матері та провели з сім’єю профілактичну бесіду.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2023 в 19:52;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Чугуїв Харківської області працівники поліції допомогли переселенці з Куп’янська знайти її десятирічну доньку, яка загубилася.".