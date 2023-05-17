За неделю российские военные убили 12 жителей Харьковщины, 23 ранены — Ермак
В Харьковской области за неделю в результате российских обстрелов погибли 12 человек, 23 человека ранены, двое из которых — дети.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который также заявил об увеличении количества обстрелов приграничных областей: Харьковской, Черниговской и Сумской.
«Только за последнюю неделю — с 8 по 16 мая, российские войска в целом из артиллерийских и минометных установок 162 раза обстреляли Харьковскую, Черниговскую и Сумскую области. Больше всего обстрелов Сумской области — 110, Черниговской — 29, Харьковской — 23», — написал он.
Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение месяца было зафиксировано 140 вражеских обстрелов, из них 24 — это ракетные удары по Харькову и другим населенным пунктам. За последние дни, по его данным, в результате обстрелов погибли семь гражданских и более десяти — получили ранения.
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- • Дата публикации материала: 17 мая 2023 в 20:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области за неделю в результате российских обстрелов погибли 12 человек, 23 человека ранены, двое из которых — дети.".