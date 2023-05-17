За тиждень військові РФ вбили 12 жителів Харківщини, 23 поранені – Єрмак

У Харківській області за тиждень в результаті російських обстрілів загинули 12 людей, 23 поранені, двоє з яких – діти.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який також заявив про збільшення кількості обстрілів прикордонних областей: Харківської, Чернігівської та Сумської.

“Лише за останній тиждень – з 8 по 16 травня, російські війська загалом з артилерійських та мінометних установок 162 рази обстріляли Харківщину, Чернігівщину та Сумщину. Найбільше обстрілів Сумської області – 110, Чернігівської – 29, Харківської – 23”, – написав він.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом місяця було зафіксовано 140 ворожих обстрілів, з них 24 – це ракетні удари по Харкову та інших населених пунктах. За останні дні в результаті обстрілів загинули семеро цивільних і понад десять – отримали поранення.