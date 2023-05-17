За тиждень військові РФ вбили 12 жителів Харківщини, 23 поранені – Єрмак
У Харківській області за тиждень в результаті російських обстрілів загинули 12 людей, 23 поранені, двоє з яких – діти.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який також заявив про збільшення кількості обстрілів прикордонних областей: Харківської, Чернігівської та Сумської.
“Лише за останній тиждень – з 8 по 16 травня, російські війська загалом з артилерійських та мінометних установок 162 рази обстріляли Харківщину, Чернігівщину та Сумщину. Найбільше обстрілів Сумської області – 110, Чернігівської – 29, Харківської – 23”, – написав він.
Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом місяця було зафіксовано 140 ворожих обстрілів, з них 24 – це ракетні удари по Харкову та інших населених пунктах. За останні дні в результаті обстрілів загинули семеро цивільних і понад десять – отримали поранення.
Читайте також: Не можуть пробачити, що їх не зустріли – Синєгубов про посилення обстрілів
Новини за темою:
Ви читали новину: «За тиждень військові РФ вбили 12 жителів Харківщини, 23 поранені – Єрмак»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2023 в 20:42;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області за тиждень в результаті російських обстрілів загинули 12 людей, 23 поранені, двоє з яких – діти.".