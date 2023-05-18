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18 и 19 мая троллейбусы и трамваи в Харькове изменят маршрут движения

Общество 17:27   18.05.2023
Оксана Якушко
18 и 19 мая троллейбусы и трамваи в Харькове изменят маршрут движения

Сегодня вечером, 18 мая, троллейбусы №24, 34 и 35 не будут курсировать с 21:00, сообщил Харьковский городской совет.

Движение троллейбусов на перекрестке пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау будет приостановлено сегодня, 18 мая, с 21:00 и до окончания движения. Это связано с ремонтом контактной сети, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

19 мая движение трамваев по ул. Молочной и ул. Гольдберговской, на участке от ул. Плехановской пер. Рыбасовского в направлении ул. Москалевской, будет прекращено с 9:00 до 16:00.

Это связано с ремонтом трамвайного пути, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

В это время трамвай №27 будет курсировать так: разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – пл. Конституции – пл. Павловская – ул. Университетская – ул. Грековская – пер. Рыбасовский – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – разворотный круг «Новожаново»;

в обратном направлении: по своему основному маршруту.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 мая 2023 в 17:27;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня вечером, 18 мая, троллейбусы №24, 34 и 35 не будут курсировать с 21:00, сообщил Харьковский городской совет.".