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18 та 19 травня тролейбуси і трамваї у Харкові змінять маршрут руху

Суспільство 17:27   18.05.2023
Оксана Якушко
18 та 19 травня тролейбуси і трамваї у Харкові змінять маршрут руху

Сьогодні ввечері, 18 травня, тролейбуси №24, 34 та 35 не курсуватимуть з 21:00, повідомила Харківська міська рада.

Рух тролейбусів на перехресті пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау буде припинений сьогодні, 18 травня, з 21:00 і до закінчення руху. Це пов’язано з ремонтом контактної мережі, повідомили у Департаменті інфраструктури.

19 травня рух трамваїв на вул. Молочній та вул. Гольдбергівській, на ділянці від вул. Плеханівської до пров. Рибасівського в напрямку вул. Москалівської, буде припинений з 9:00 до 16:00.

Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії, повідомили у Департаменті інфраструктури.

У цей час трамвай №27 курсуватиме так: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Конституції – пл. Павлівська – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове»;

у зворотному напрямку: за своїм основним маршрутом.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2023 в 17:27;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні ввечері, 18 травня, тролейбуси №24, 34 та 35 не курсуватимуть з 21:00, повідомила Харківська міська рада.".