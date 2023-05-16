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Харків’яни просять повернути 12-й трамвай та автобуси в напрямку ХАІ

Суспільство 19:28   16.05.2023
Оксана Горун
Харків’яни просять повернути 12-й трамвай та автобуси в напрямку ХАІ

Харків’яни продовжують звертатися до мерії задля розв’язання транспортних питань. Тема транспорту не втрачає актуальності в місті, куди дедалі більше повертаються мешканці.

Одразу дві петиції, присвячені транспортній темі, зареєстрували на сайті Харківської міськради. Автор однієї з них наголошує на складностях у переміщенні центром міста – від Південного вокзалу до метро “Університет”.

“У зв’язку із поверненням великої кількості людей до м. Харкова виникає необхідність переглянути актуальність введення нових маршрутів громадського транспорту або повернення колишніх популярних… Через збільшення інтервалу руху метро (понад 10 хв) виникає проблема вчасно дістатися на роботу по маршруту м. “Південний вокзал” – м. “Університет”. Дорога може займати понад 30 хвилин разом із пересадкою. Також відсутня можливість дістатися до Центрального парку на громадському транспорті від Південного вокзалу, що створює певні незручності як для харків’ян, так і для гостей міста”, – аргументує автор петиції Ігор Кушнір.

Як варіант виходу із ситуації він пропонує або повернути маршрут автобуса, який курсував центром минулого літа в тестовому режимі, або ж відновити роботу трамвая №12. До початку повномасштабного вторгнення РФ цей трамвайний маршрут пов’язував Південний вокзал із Лісопарком.

Маршрут трамвая №12 у Харкові

Про транспортну проблему в районі ХАІ повідомляє також авторка іншої петиції на сайті мерії – Діана Пуль.

“Запустіть транспорт [автобусні маршрути №] 247, 55, 241, 271, 17. Дуже важко дістатися на ХАІ та з ХАІ у бік метро “Героїв праці”, — звернулася вона до керівництва міста.

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Нагадаємо, щоб керівництво міста розглянуло петицію, вона має зібрати 5000 голосів за 90 днів. Збір підписів під цими двома “транспортними” петиціями тільки-но розпочався.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Ви читали новину: «Харків’яни просять повернути 12-й трамвай та автобуси в напрямку ХАІ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2023 в 19:28;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’яни продовжують звертатися до мерії задля розв’язання транспортних питань. Тема транспорту не втрачає актуальності в місті, куди дедалі більше повертаються мешканці".