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Харьковчане просят вернуть 12-й трамвай и автобусы в направлении ХАИ

Общество 19:28   16.05.2023
Оксана Горун
Харьковчане просят вернуть 12-й трамвай и автобусы в направлении ХАИ

Харьковчане продолжают обращаться в мэрию за решением транспортных вопросов. Тема транспорта не теряет актуальность в городе, куда все больше возвращаются жители.

Сразу две петиции, посвященные транспортной теме зарегистрировали на сайте Харьковского горсовета. Автор одной из них отмечает сложности в перемещении по центру города — от Южного вокзала к метро «Университет».

«В связи с возвращением большого количества людей в г. Харьков возникает необходимость пересмотреть актуальность введения новых маршрутов общественного транспорта или возвращения бывших популярных… Из-за увеличения интервала движения метро (более 10 мин) возникает проблема вовремя добраться на работу по маршруту м. «Южный вокзал» – м. «Университет». Дорога может занимать более 30 минут вместе с пересадкой. Также отсутствует возможность добраться до Центрального парка на общественном транспорте от Южного вокзала, что создает некоторые неудобства как для харьковчан, так и для гостей города», — аргументирует автор петиции Игорь Кушнир.

Как вариант выхода из ситуации он предлагает либо вернуть маршрут автобуса, который курсировал по центру минувшим летом в тестовом режиме, или же восстановить работу трамвая №12. До начала полномасштабного вторжения РФ этот трамвайный маршрут связывал Южный вокзал с Лесопарком.

Маршрут трамвая №12 в Харькове
Фото: 2gis.ua

О транспортной проблеме в районе ХАИ сообщает и автор другой петиции на сайте мэрии — Диана Пуль.

«Запустите транспорт [автобусные маршруты №] 247, 55, 241, 271, 17. Очень трудно добраться на ХАИ и с ХАИ в сторону метро «Героев труда», — обратилась она к руководству города.

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Напомним, чтобы руководство города рассмотрело петицию, она должна собрать 5000 голосов за 90 дней. Сбор подписей под этими двумя «транспортными» петициями только начался.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 мая 2023 в 19:28;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане продолжают обращаться в мэрию за решением транспортных вопросов. Тема транспорта не теряет актуальность в городе, куда все больше возвращаются жители".