Мельник сообщил, что предварительно Харьковщину обстреляли из С-300

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что враг нанес удар по Харьковской области из Белгорода – предварительно с ЗРК С-300.

«Угроза новых ракетных ударов сохраняется. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги», — пишет Мельник.