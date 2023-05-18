Мельник сообщил, что предварительно Харьковщину обстреляли из С-300
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что враг нанес удар по Харьковской области из Белгорода – предварительно с ЗРК С-300.
«Угроза новых ракетных ударов сохраняется. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги», — пишет Мельник.
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- • Дата публикации материала: 18 мая 2023 в 15:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что враг нанес удар по Харьковской области из Белгорода – предварительно с ЗРК С-300.".