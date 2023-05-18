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Мельник сообщил, что предварительно Харьковщину обстреляли из С-300

Общество 15:13   18.05.2023
Виктория Яковенко
Мельник сообщил, что предварительно Харьковщину обстреляли из С-300

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что враг нанес удар по Харьковской области из Белгорода – предварительно с ЗРК С-300.

«Угроза новых ракетных ударов сохраняется. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги», — пишет Мельник.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 мая 2023 в 15:13;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что враг нанес удар по Харьковской области из Белгорода – предварительно с ЗРК С-300.".